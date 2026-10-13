Поступления налога на прибыль организаций на Ставрополье снизились на 5,9% за 9 месяцев
13.10.2026, 15:59
Поступления налога на прибыль организаций в бюджетную систему со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года составили 26,8 млрд руб., что на 5,9%, или на 1,7 млрд руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В налоговом управлении связывают снижение поступлений с уменьшением прибыли прибыльных организаций.
Данные УФНС коррелируют со статистикой финансовых результатов организаций Ставропольского края, которую публикует Северо-Кавказстат. Этот массив включает сведения без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений. По итогам января—июля сальдированный финансовый результат организаций составил 27,7 млрд руб., что на 41% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом совокупная прибыль прибыльных организаций за семь месяцев достигла 61,8 млрд руб., сократившись на 6,3% в годовом выражении. Убытки предприятий составили 34,1 млрд руб. — в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, снижение сальдированного финансового результата сопровождалось как сокращением прибыли прибыльных компаний, так и увеличением убытков.
Доля прибыльных организаций в Ставропольском крае за январь—июль составила 69,3% от общего числа, тогда как годом ранее она достигала 70,5%. Соответственно, доля убыточных компаний увеличилась с 29,5% до 30,7%.
В обрабатывающей промышленности сальдированный финансовый результат составил 1,1 млрд руб., или 6,1% от уровня аналогичного периода прошлого года. Прибыль прибыльных предприятий этой отрасли снизилась на 21,4%, до 18,4 млрд руб., а убытки выросли в 3,8 раза, до 17,2 млрд руб. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве сальдированный результат сократился на 29%, до 5,6 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций в этой сфере составила 10,4 млрд руб., уменьшившись на 13,9%, убытки достигли 4,8 млрд руб., увеличившись на 14,5%.
В строительстве, напротив, сальдированный финансовый результат вырос в 1,7 раза, до 5 млрд руб. Прибыль прибыльных организаций в отрасли увеличилась в 1,6 раза, до 5,8 млрд руб., а убытки составили 774,1 млн руб., увеличившись на 18,5%. В торговле оптовой и розничной, включая ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сальдированный результат вырос на 16,8%, до 6,5 млрд руб. Прибыль предприятий этого сектора достигла 7,3 млрд руб., увеличившись на 10,9%, а убытки сократились на 19,1%, до 874,6 млн руб.