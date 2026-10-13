Поступления налога на прибыль организаций на Ставрополье снизились на 5,9% за 9 месяцев

Поступления налога на прибыль организаций в бюджетную систему со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года составили 26,8 млрд руб., что на 5,9%, или на 1,7 млрд руб., меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».