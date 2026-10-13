Отряды Рабочей партии Курдистана покинули четыре военных лагеря на севере Ирака

С официальным заявлением о самороспуске верхушка РПК выступила еще 12 мая 2025 года после долгих переговоров с турецким руководством. Командование РПК тогда сообщило, что складывает оружие, потому что многолетняя борьба против Турции принесла свои плоды — «нарушила политику отрицания и уничтожения» курдского этноса, а также вывела все его проблемы «на уровень демократических решений». В РПК подчеркнули, что борьба за права курдского народа в Турции переходит в политическую сферу.