Отряды Рабочей партии Курдистана покинули четыре военных лагеря на севере Ирака
13.10.2026, 15:55
Боевики РПК покинули свои позиции у границы с Турцией, сообщили 12 октября турецкие спецслужбы. В их заявлении говорится, что леворадикальная организация вывела силы из четырех лагерей в Метине — высокогорной местности в Иракском Курдистане, где отряды РПК годами скрытно переходили турецко-иракскую границу для совершения диверсий в юго-восточной части Турции. Как подчеркнула Анкара, курдские отряды покинули лагеря «в рамках проекта по укреплению национальной солидарности и общественной интеграции» членов РПК. Отмечается, что в отношении членов организации, которые захотят вернуться в Турцию, будет действовать амнистия.
С официальным заявлением о самороспуске верхушка РПК выступила еще 12 мая 2025 года после долгих переговоров с турецким руководством. Командование РПК тогда сообщило, что складывает оружие, потому что многолетняя борьба против Турции принесла свои плоды — «нарушила политику отрицания и уничтожения» курдского этноса, а также вывела все его проблемы «на уровень демократических решений». В РПК подчеркнули, что борьба за права курдского народа в Турции переходит в политическую сферу.