Guardian: Британия и Польша призвали ЕС принять решение по российским активам

В Евросоюзе заморожено около €210 млрд активов Банка России, из которых большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре 2025 года ЕС бессрочно запретил возвращать эти активы России, но сам капитал пока не конфискован. Доходы с замороженных активов используются для поддержки Украины.