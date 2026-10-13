Guardian: Британия и Польша призвали ЕС принять решение по российским активам
13.10.2026, 15:48
Великобритания и Польша призвали Евросоюз (ЕС) к скорейшему решению вопроса об использовании замороженных российских активов. Министр иностранных дел Британии Эд Милибанд на Варшавском форуме по безопасности подчеркнул необходимость вернуться к обсуждению российских средств и выработать совместный с ЕС подход.
Глава польского МИДа Радослав Сикорский, в свою очередь, заявил, что России вернут активы «только через наши трупы», передает The Guardian. По его словам, работа по вопросу российских средств продолжается, однако Польша считает действия ЕС недостаточными.
В Евросоюзе заморожено около €210 млрд активов Банка России, из которых большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре 2025 года ЕС бессрочно запретил возвращать эти активы России, но сам капитал пока не конфискован. Доходы с замороженных активов используются для поддержки Украины.