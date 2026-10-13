Челябинску дали зеленый свет

По данным портала «Тюменская линия», в 2018 году «МегаФон» выиграл конкурс «Тюменьгортранса» на удаленный мониторинг светофоров. 135 светофоров, около 50% устройств города, были подключены к системе мониторинга через sim-карты. Сроки устранения сбоев сократились вдвое: ранее информацию о неисправностях получали только от ГИБДД, пешеходов и автомобилистов. Параллельно оператор запустил в Тюмени второй проект — геоаналитику на основе данных базовых станций для планирования транспортных развязок. К 2019 году, согласно отраслевым публикациям, в Тюмени функционировали 322 регулируемых перекрестка, из которых 280 были автоматизированы, а 45 работали по адаптивному алгоритму с видеокамерами-детекторами.