Челябинску дали зеленый свет
«МегаФон» получил контракт на внедрение интеллектуальной транспортной системы в Челябинске
13.10.2026, 15:46
Стал известен победитель аукциона на внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Челябинской агломерации. Согласно данным портала Госзакупок, торги с начальной ценой в 541,3 млн руб. выиграло ПАО «МегаФон», которое предложило выполнить контракт за 457,1 млн руб. Согласно условиям договора, победитель торгов до конца 2028 года должен модернизировать 159 светофорных объектов и интегрировать их в единую платформу управления движением. При этом обслуживанием инфраструктуры дорожного движения в Челябинске занимается давний подрядчик администрации города АО «СМЭУ».
В Челябинске стал известен победитель аукциона на выполнение работ по внедрению в Челябинской агломерации интеллектуальной транспортной системы (этап 2025–2028 годов). Аукцион был проведен в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Начальная максимальная цена контракта составляла 541,33 млн руб. ПАО «Мегафон» предложило цену 457,1 млн руб., что на 15,5% ниже стартовой. Контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года, размер аванса — 21,38%.
Заказчиком торгов выступил Комитет дорожного хозяйства администрации областного центра. Информация об итогах определения победителя аукциона опубликована на портале Госзакупок.
Проект контракта предусматривает в том числе модернизацию 159 светофорных объектов, установку детекторов транспорта и метеостанций, а также интеграцию с областной системой управления движением.
Техническое задание включает 15 позиций работ. Наиболее капиталоемкая — модернизация светофорного управления: на нее приходится 275,1 млн руб. Модернизация центра управления перевозками (ЦУП) и центра обработки данных (ЦОД) оценена в 73,6 млн руб. Пусконаладочные работы — 46,8 млн руб., подключение объектов к ЦУП — 45,2 млн руб. Отдельными строками выделены внедрение программной платформы RITM3 (33,4 млн руб.), развертывание подсистемы метеомониторинга (29,2 млн руб.) и пусконаладочная интеграция программного обеспечения (21,9 млн руб.).
«Ключевые мероприятия, которые предусмотрены к реализации,— обновление программного обеспечения, поставка серверного оборудования, модернизация светофорных объектов, установка детекторов транспорта и метеостанций»,— перечислили в комитете дорожного хозяйства.
Условия конкурса предполагали наличие у участника подтвержденного опыта выполнения аналогичных работ на сумму не менее 108 млн руб. При этом с Челябинском уже сотрудничает другой дорожный подрядчик — АО «СМЭУ».
Согласно данным системы «СПАРК», генеральным директором компании является Игорь Беляшов. Годовая выручка АО «СМЭУ» превышает 500 млн руб. За последние пять лет предприятие заключило 24 муниципальных контракта общей стоимостью 2,68 млрд руб. Однако, как следует из комментария КДХ, все эти контракты касались исключительно эксплуатации и содержания оборудования, а не управления транспортной системой как таковой.
Однако в мэрии Челябинска отмечают, что роли у компаний разные. АО «СМЭУ» занимается только содержанием и физическим обслуживанием дорожной инфраструктуры, но не управляет системой движения. Телеком-оператор же будет отвечать за создание и внедрение цифровой платформы.
«АО „СМЭУ“ — это подрядная организация, определенная по результатам торгов, оказывающая в период с 2025-го по 2028 год услуги по содержанию периферийного оборудования. Функции управления системой дорожного движения у этой организации нет»,— уточнили в комитете дорожного хозяйства города.
В челябинском филиале ПАО «Мегафон» подтвердили факт заключения контракта, также в компании отметили, что телеком-оператор имеет опыт реализации аналогичных проектов: «Компания уже имеет успешный опыт реализации подобных проектов в городах Центральной и Южной России, а также компетенции по внедрению цифровых решений в сфере видеоаналитики, экомониторинга, кибербезопасности, „умного“ ЖКХ, туризма и других».
Также, по данным «Ъ», компания уже реализовывала похожие проекты ИТС в Тюменской области и Югре: «умные» светофоры там удаленно регулируют движение и автоматически изменяют длительность сигналов в зависимости от загруженности.
По данным портала «Тюменская линия», в 2018 году «МегаФон» выиграл конкурс «Тюменьгортранса» на удаленный мониторинг светофоров. 135 светофоров, около 50% устройств города, были подключены к системе мониторинга через sim-карты. Сроки устранения сбоев сократились вдвое: ранее информацию о неисправностях получали только от ГИБДД, пешеходов и автомобилистов. Параллельно оператор запустил в Тюмени второй проект — геоаналитику на основе данных базовых станций для планирования транспортных развязок. К 2019 году, согласно отраслевым публикациям, в Тюмени функционировали 322 регулируемых перекрестка, из которых 280 были автоматизированы, а 45 работали по адаптивному алгоритму с видеокамерами-детекторами.
В Сургуте (ХМАО — Югра), по информации портала «Новости Югры», «МегаФон» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» также установил более 40 «умных» светофоров с видеодетекторами на базе искусственного интеллекта. Система оценивает загруженность полос и автоматически регулирует длительность зеленого сигнала.
Помимо Челябинска, цифровизация транспортной инфраструктуры ведется и в Магнитогорской агломерации. Там работы выполняет Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ), заключивший в 2026 году пять контрактов общей стоимостью 77,7 млн руб.
В администрации Челябинска ожидают, что внедрение интеллектуальной системы приведет к сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, оптимизации условий движения транспортных потоков в режиме реального времени, а также обеспечения приоритетных условий движения общественного и специального транспорта с использованием систем точного позиционирования на базе технологий ГЛОНАСС/GPS.
«Создаваемая система позволит системно интегрировать современные информационные и коммуникационные технологии и средства автоматизации в транспортную инфраструктуру. Главная цель — повышение безопасности дорожного движения, качества транспортных услуг и интеграция с автоматической системой управления дорожным движением Челябинской области»,— резюмировали в комитете дорожного хозяйства.