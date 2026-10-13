Поступления в федеральный бюджет со Ставрополья выросли на 36,8% за девять месяцев

Поступления администрируемых ФНС доходов в федеральный бюджет со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года выросли на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 млрд руб. В денежном выражении прирост составил 18,5 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».