Поступления в федеральный бюджет со Ставрополья выросли на 36,8% за девять месяцев
13.10.2026, 15:40
Поступления администрируемых ФНС доходов в федеральный бюджет со Ставрополья за январь—сентябрь 2026 года выросли на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 млрд руб. В денежном выражении прирост составил 18,5 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ».
В целом за девять месяцев в бюджетную систему Российской Федерации поступило 269,9 млрд руб. доходов, администрируемых ФНС России. Это на 12,3%, или на 29,6 млрд руб., больше поступлений за январь—сентябрь 2025 года.
В консолидированный бюджет Ставропольского края поступило 114,1 млрд руб. — на 3,6%, или на 4 млрд руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе бюджеты муниципальных образований края получили 27,3 млрд руб. Поступления увеличились на 3,2%, или на 851,6 млн руб.
В бюджеты государственных внебюджетных фондов поступило 87 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года сумма увеличилась на 8,9%, или на 7,1 млрд руб.