Второй выезд с Широкой Речки появится в Екатеринбурге
13.10.2026, 16:28
В Екатеринбурге появится второй выезд из микрорайона Широкая Речка. Проекты планировки для строительства и реконструкции улиц Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина, Евгения Савкова и Новой утвердил врио главы города Рустам Галямов. Дороги должны будут соединить улицу Репина с Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (ЕКАД), сообщили в городской администрации.
Проектируемая территория площадью 66,4 га расположена в Верх-Исетском и Академическом районах. Общая протяженность участков составит около 6,1 км. Всего будет построено и отремонтировано четыре участка: 1,5 километра улицы Анатолия Муранова, 2,5 километра улицы Архитектора Белянкина, 600 м улицы Новой (продолжение улицы Вениамина Яковлева) и 1,5 километра улицы Евгения Савкова (от Новой до ЕКАД).
«Проект подготовлен в соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга до 2045 года. Утверждение документа определяет планировочные решения для будущего строительства»,— сообщили в мэрии.
Согласно проектам, на улице Анатолия Муранова запланировано шесть полос движения, на улице Архитектора Белянкина — от четырех до шести, на Новой — четыре. Улица Евгения Савкова будет двухполосной. Проекты предусматривают обустройство тротуаров и велопешеходных дорожек. На улицах Анатолия Муранова, Архитектора Белянкина и Новой появятся отдельные велосипедные дорожки.
Ранее власти Екатеринбурга подписали муниципальный контракт на создание эскизного проекта новой дороги, которая обеспечит второй выезд из микрорайона Компрессорный.