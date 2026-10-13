Второй выезд с Широкой Речки появится в Екатеринбурге

Проектируемая территория площадью 66,4 га расположена в Верх-Исетском и Академическом районах. Общая протяженность участков составит около 6,1 км. Всего будет построено и отремонтировано четыре участка: 1,5 километра улицы Анатолия Муранова, 2,5 километра улицы Архитектора Белянкина, 600 м улицы Новой (продолжение улицы Вениамина Яковлева) и 1,5 километра улицы Евгения Савкова (от Новой до ЕКАД).