Из Компрессорного в Екатеринбурге построят второй выезд
12.10.2026, 07:30
Власти Екатеринбурга подписали муниципальный контракт на создание эскизного проекта новой дороги, которая обеспечит второй выезд из микрорайона Компрессорный, сообщили в мэрии. Дорога свяжет улицу Латвийскую с перекрестком улицы Хлебной и переулка Выходного.
Победителем аукциона стала компания из Пензы, которая займется подготовкой документации. Специалисты проработают два возможных варианта трассировки. Первый предполагает прямое продолжение улицы Латвийской вдоль линии электропередачи на расстояние 1,35 км. Второй вариант более протяженный — 1,75 км — включает строительство Кунгурского и Каскадного проездов, а также реконструкцию улицы Хлебной и переулка Зернового. Маршрут пройдет вдоль железной дороги, через жилую и промышленную зоны.
Оба сценария предполагают создание двухполосной дороги с шириной проезжей части 3,5 м и обустройство наружного освещения на всей длине. Точная стоимость и технико-экономические параметры будут определены после завершения эскиза. Выбор окончательного маршрута состоится после сравнительного анализа экономических показателей и ограничений по каждому из вариантов. После утверждения эскиза рассчитают стоимость строительных работ и заключат соответствующий контракт. Торги на выполнение проектных работ намечены на конец лета 2027 года. Строительство рассчитано на период с 2028 по 2030 год.
Развитие этого участка началось в прошлом году с ввода в эксплуатацию нового путепровода через железнодорожные пути по четной стороне перспективной улицы Латвийской. Объект длиной 312,5 м заменил аварийный мост по переулку Низовому. Конструкция рассчитана на двухполосное движение.