Из Компрессорного в Екатеринбурге построят второй выезд

Оба сценария предполагают создание двухполосной дороги с шириной проезжей части 3,5 м и обустройство наружного освещения на всей длине. Точная стоимость и технико-экономические параметры будут определены после завершения эскиза. Выбор окончательного маршрута состоится после сравнительного анализа экономических показателей и ограничений по каждому из вариантов. После утверждения эскиза рассчитают стоимость строительных работ и заключат соответствующий контракт. Торги на выполнение проектных работ намечены на конец лета 2027 года. Строительство рассчитано на период с 2028 по 2030 год.