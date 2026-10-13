Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников

Музыкант родился в Энгельсе Саратовской области. Его образование началось в шесть лет в Музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке, после чего он окончил Саратовскую консерваторию. В профессиональной деятельности господин Мясников руководил детской музыкальной школой и управлением культуры Энгельса. Также он стал основателем Поволжского камерного оркестра.