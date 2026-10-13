Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников
13.10.2026, 15:28
На пост директора Липецкой государственной филармонии назначен Михаил Мясников. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области. До этого господин Мясников занимал должность главного дирижера симфонического оркестра учреждения.
Музыкант родился в Энгельсе Саратовской области. Его образование началось в шесть лет в Музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке, после чего он окончил Саратовскую консерваторию. В профессиональной деятельности господин Мясников руководил детской музыкальной школой и управлением культуры Энгельса. Также он стал основателем Поволжского камерного оркестра.
В Липецке музыкант работает с 2023 года. За время его руководства оркестром все концерты проходили при полном заполнении зала.