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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Липецкую филармонию возглавил Михаил Мясников

13.10.2026, 15:28
На пост директора Липецкой государственной филармонии назначен Михаил Мясников. Об этом сообщили в правительстве Липецкой области. До этого господин Мясников занимал должность главного дирижера симфонического оркестра учреждения.
Михаил Мясников

Михаил Мясников

из Telegram-канала правительства Липецкой области

Музыкант родился в Энгельсе Саратовской области. Его образование началось в шесть лет в Музыкально-эстетическом лицее имени Шнитке, после чего он окончил Саратовскую консерваторию. В профессиональной деятельности господин Мясников руководил детской музыкальной школой и управлением культуры Энгельса. Также он стал основателем Поволжского камерного оркестра.
В Липецке музыкант работает с 2023 года. За время его руководства оркестром все концерты проходили при полном заполнении зала.
В мае «Ъ-Черноземье» сообщал о назначении Ирины Авралевой руководителем Воронежской филармонии.

Егор Якимов