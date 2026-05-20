Ирина Авралева назначена руководителем Воронежской филармонии

Руководителем Воронежской филармонии назначена худрук учреждения Ирина Авралева, исполнявшая обязанности директора после ухода Николая Попова весной этого года. Коллективу госпожу Авралеву в статусе руководителя представила министр культуры Воронежской области Мария Мазур. Об этом в региональном министерстве сообщили 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство культуры Воронежской области Фото: министерство культуры Воронежской области

Ирина Авралева — пианистка, педагог, заслуженный деятель искусств Воронежской области. Окончила Воронежский государственный институт искусств. С 1999 года — преподаватель класса камерного ансамбля Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Художественным руководителем филармонии работает с 2015 года, параллельно продолжая преподавать в колледже. По данным ЕГРЮЛ, госпожа Авралева исполняла обязанности руководителя учреждения с 29 апреля 2026 года.

Николай Попов занимал пост директора Воронежской филармонии с 2015 года. В 2023-м он был удостоен почетного знака областного правительства «За добросовестный труд и профессионализм». По информации регионального министерства культуры, господин Попов ушел с должности по собственному желанию.

Денис Данилов