Число пожаров в Челябинской области упало на 8%

Во время ЧП и от последствий погибли 104 человека (–4%), в том числе один ребенок, 57 пенсионеров и восемь инвалидов. Еще 97 взрослых и 12 детей получили ожоги и травмы. Огнем уничтожено 477 строений (–9%), 12 квартир (–20%), 82 единицы автотехники (–20%); погибли 176 голов скота и 336 домашних птиц. Прямой материальный ущерб составил 300,1 млн руб.