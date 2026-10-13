Число пожаров в Челябинской области упало на 8%
13.10.2026, 15:07
За девять месяцев 2026 года в Челябинской области произошло 5,7 тыс. пожаров, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает региональная противопожарная служба.
Во время ЧП и от последствий погибли 104 человека (–4%), в том числе один ребенок, 57 пенсионеров и восемь инвалидов. Еще 97 взрослых и 12 детей получили ожоги и травмы. Огнем уничтожено 477 строений (–9%), 12 квартир (–20%), 82 единицы автотехники (–20%); погибли 176 голов скота и 336 домашних птиц. Прямой материальный ущерб составил 300,1 млн руб.
Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и транспортных средств, а также поджоги.