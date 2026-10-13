В Чебоксарах на ремонт трех зданий колледжей выделили 543,5 млн рублей

На капитальный ремонт здания МЦК — ЧЭМК на проспекте Ленина предусмотрено 227,5 млн руб., еще 166,6 млн руб. — на ремонт здания того же учреждения на улице Магницкого. Кроме того, 149,4 млн руб. направят на ремонт здания Чебоксарского политехнического колледжа на улице Урукова.