В Чебоксарах на ремонт трех зданий колледжей выделили 543,5 млн рублей
13.10.2026, 15:01
В Чебоксарах капитально отремонтируют три здания образовательных учреждений Минобразования Чувашии. Общая стоимость работ составит 543,5 млн руб., следует из тендеров, опубликованных на сайте госзакупок.
На капитальный ремонт здания МЦК — ЧЭМК на проспекте Ленина предусмотрено 227,5 млн руб., еще 166,6 млн руб. — на ремонт здания того же учреждения на улице Магницкого. Кроме того, 149,4 млн руб. направят на ремонт здания Чебоксарского политехнического колледжа на улице Урукова.
Завершить ремонт планируется до августа следующего года. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.
Заказчиком выступает Республиканская служба единого заказчика Минстроя Чувашии.