В Ярославской области выросла смертность в ДТП с пассажирским транспортом
13.10.2026, 14:59
Ярославская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по росту числа погибших в ДТП с участием общественного транспорта и третье место в России по этому показателю. Об этом 13 октября на заседании комитета Ярославской областной думы сообщил заместитель начальника региональной Госавтоинспекции Александр Колесов.
По его данным, за девять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 858 ДТП, в которых погибли 100 человек и около 1,8 тыс. получили ранения.
«Общее количество ДТП у нас сократилось, но по пассажирскому транспорту цифры не очень хорошие», — отметил Александр Колесов.
В целом по региону число ДТП за девять месяцев снизилось на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, погибших — на 8,3%, раненых — на 11,9%. Однако аварийность с участием пассажирского транспорта растет.
За отчетный период произошло 109 таких ДТП — на 11% больше, чем годом ранее. В них погибли пять человек, что на 150% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Еще 168 человек получили ранения — на 15% больше.
Доля аварий с участием пассажирского транспорта составила 12% от общего числа ДТП в регионе. Для сравнения: в среднем по России этот показатель составляет 6,1%, в Центральном федеральном округе — 6,8%.
Отдельно господин Колесов привел статистику аварий, произошедших по вине водителей автобусов. Таких ДТП за девять месяцев было 32 — на 3% меньше, чем годом ранее. В них погибли два человека, тогда как за аналогичный период прошлого года таких случаев не было. Еще 76 человек получили ранения — на 90% больше, чем годом ранее. По этому показателю Ярославская область занимает второе место в ЦФО и 13-е в России.
Представитель Госавтоинспекции также сообщил о росте числа выявленных нарушений в сфере пассажирских перевозок. За отчетный период инспекторы выявили 958 административных правонарушений. Кроме того, с помощью автоматической фото- и видеофиксации зафиксировали 5,4 тыс. нарушений против 2,3 тыс. годом ранее.