В Ярославской области выросла смертность в ДТП с пассажирским транспортом

Отдельно господин Колесов привел статистику аварий, произошедших по вине водителей автобусов. Таких ДТП за девять месяцев было 32 — на 3% меньше, чем годом ранее. В них погибли два человека, тогда как за аналогичный период прошлого года таких случаев не было. Еще 76 человек получили ранения — на 90% больше, чем годом ранее. По этому показателю Ярославская область занимает второе место в ЦФО и 13-е в России.