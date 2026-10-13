В Тюменской области компенсации за ЖКУ льготникам будут выплачивать ежемесячно

С 1 января 2027 года компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей Тюменской области будут выплачивать ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.