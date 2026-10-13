В Тюменской области компенсации за ЖКУ льготникам будут выплачивать ежемесячно
13.10.2026, 15:20
С 1 января 2027 года компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг льготным категориям жителей Тюменской области будут выплачивать ежемесячно, а не раз в квартал, как раньше. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре правительства региона.
«Например, выплата за январь 2027 года придет в феврале 2027 года. При этом выплата компенсаций за декабрь будет осуществляться в декабре»,— пояснила заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.
Компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется ветеранам войны и труда, людям с инвалидностью, многодетным малоимущим семьям и другим категориям. Ее размер рассчитывается индивидуально и увеличивается при росте тарифов. В настоящее время компенсацию расходов на оплату ЖКУ получают около 200 тыс. жителей региона.
Ранее сообщалось, что с 1 октября 2026 года в Тюменской области повысились тарифы на коммунальные услуги. В большинстве муниципалитетов рост платежей составил 17–18%, а для домов с электроотоплением — около 21%.