Воронежская «Эконива» выплатила 124 млн рублей дохода по облигациям

ООО «ЭкоНива» (воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока одноименной ГК Штефана Дюрра) выплатило владельцам биржевых облигаций серии 001Р-01 купонный доход за шестой период. Это следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общий объем выплат составил 123,9 млн руб., или 13,77 рубля на одну бумагу. Всего в обращении находится 9 млн облигаций выпуска. Обязательство исполнено в полном объеме 12 сентября.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.

В августе «Ъ-Черноземье» сообщал о выплате «Эконивы» владельцам облигаций той же серии за пятый купонный период. В марте компания завершила размещение двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещались по открытой подписке.

Егор Якимов