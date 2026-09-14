Воронежская «Эконива» выплатила 124 млн рублей дохода по облигациям
ООО «ЭкоНива» (воронежская структура крупнейшего в России производителя сырого молока одноименной ГК Штефана Дюрра) выплатило владельцам биржевых облигаций серии 001Р-01 купонный доход за шестой период. Это следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Общий объем выплат составил 123,9 млн руб., или 13,77 рубля на одну бумагу. Всего в обращении находится 9 млн облигаций выпуска. Обязательство исполнено в полном объеме 12 сентября.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, зарегистрированной Московской биржей в феврале 2026 года. Согласно условиям эмиссии, размер купона рассчитывается по формуле, привязанной к ключевой ставке Банка России.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал о выплате «Эконивы» владельцам облигаций той же серии за пятый купонный период. В марте компания завершила размещение двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 15 млрд руб. Облигации номиналом 1 тыс. руб. за одну ценную бумагу размещались по открытой подписке.