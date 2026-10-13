Трамп допустил, что США зашли слишком далеко в отношении властей Ирана
13.10.2026, 14:33
США могли зайти слишком далеко в отношении руководства Ирана, поскольку сейчас непонятно, с кем вести переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на митинге в штате Огайо. По его словам, в Иране никто не хочет становиться главой государства из-за неготовности кандидатов взять на себя эту роль.
Верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи стал его сын — Моджтаба Хаменеи, однако он был серьезно ранен при февральской атаке и еще ни разу не выступал перед камерами. Американские СМИ, как и сам Дональд Трамп, долгое время сомневались, что Моджтаба Хаменеи вообще выжил.
С начала эскалации между США и Ираном, помимо Али Хаменеи, погибли еще несколько высокопоставленных иранских чиновников. Среди них — министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба Абдольрахим Мусави, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, министр разведки Эсмаил Хатиб и глава разведки КСИР Маджид Хадеми.