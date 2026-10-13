Трамп допустил, что США зашли слишком далеко в отношении властей Ирана

Верховным лидером Ирана после гибели Али Хаменеи стал его сын — Моджтаба Хаменеи, однако он был серьезно ранен при февральской атаке и еще ни разу не выступал перед камерами. Американские СМИ, как и сам Дональд Трамп, долгое время сомневались, что Моджтаба Хаменеи вообще выжил.