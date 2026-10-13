«Яндекс» сообщил о восстановлении работы умного дома с «Алисой»

В период с 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Сбои в работе умного дома с «Алисой» начались 9 октября, когда был атакован дата-центр в Калуге. Тогда несколько модулей полностью вывели из эксплуатации.