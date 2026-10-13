«Яндекс» сообщил о восстановлении работы умного дома с «Алисой»
13.10.2026, 14:28
Большая часть функций умного дома с «Алисой» восстановлена, сообщили «Ъ» в пресс-службе «Яндекса». Пользователям доступны управление умным освещением, возможности ИИ-камеры, регулировка температуры и другие функции.
«Некоторые ограничения пока сохраняются. Статусы станций в приложении "Дом с Алисой" могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии срабатывать с опозданием или не запускаться. История событий, графики показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны», — сообщили в компании.
В период с 8 по 11 октября украинские беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса» в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Сбои в работе умного дома с «Алисой» начались 9 октября, когда был атакован дата-центр в Калуге. Тогда несколько модулей полностью вывели из эксплуатации.