В Татарстане 14-летнего подростка обвиняют в совершении теракта
13.10.2026, 14:20
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в совершении террористического акта в Казани. Он поджег базовую станцию сотовой связи, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
По версии следствия, подросток согласился совершить преступление за денежное вознаграждение от кураторов. Он приобрел горюче-смазочные материалы, изготовил самодельное зажигательное устройство и использовал его для совершения поджога в прошлом году.
Происходящее подросток снимал на телефон. Видеозапись он отправил куратору, после чего получил вознаграждение в криптовалюте.