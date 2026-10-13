В Алтайском крае подготовили проект бюджета с дефицитом в 10,4 млрд рублей
13.10.2026, 14:19
Правительство Алтайского края внесет в законодательное собрание проект бюджета региона на 2027 год с дефицитом в 10,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте края по итогам заседания кабмина.
Доходы предполагаются в объеме 203,9 млрд руб., расходы — 214,3 млрд руб. «Приоритетами при планировании остаются обеспечение устойчивости бюджетной системы, приоритизация и рациональное расходование средств»,— отметили в правительстве.
Проект бюджета будет внесен 15 октября. Сессия регионального парламента запланирована на 29 октября.
Бюджет Алтайского края на 2026 год в первоначальном варианте был принят в ноябре 2025-го. Он был запланирован с дефицитом в объеме 13,97 млрд руб. По данным министерства финансов региона, за девять месяцев край получил доходы в размере 150,64 млрд руб., расходы составили 160,92 млрд руб.