В Алтайском крае подготовили проект бюджета с дефицитом в 10,4 млрд рублей

Бюджет Алтайского края на 2026 год в первоначальном варианте был принят в ноябре 2025-го. Он был запланирован с дефицитом в объеме 13,97 млрд руб. По данным министерства финансов региона, за девять месяцев край получил доходы в размере 150,64 млрд руб., расходы составили 160,92 млрд руб.