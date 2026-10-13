В Ульяновской области медведь пришел к Росгвардии

Заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и рыболовства регионального минприроды Павел Васин сказал «Ъ-Волга», что сейчас ведомство снова ведет сбор информации по численности медведей в регионе, эти данные предоставляются охотпользователями. По его словам, предварительно можно сделать вывод, что за минувшие два года количество медведей в регионе принципиально не изменилось, численность сохранилась «примерно на прежнем уровне». В основном, по его словам, медведи обитают в лесистых районах — в Барышском, Базарно-Сызганском, а также в заказнике Сурского района. Распространившееся в интернете видео с раскачивающимся на дереве медведем в селе Аргаш Павел Васин назвал фейковой информацией, отметив, что это, возможно происходило в другом регионе России, но только не в Аргаше: «Наши специалисты выезжали в это село и выяснили, что ничего такого там не происходило, медведя там никто не видел, да и дома такого, как на видео, там нет».