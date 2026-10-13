В Ульяновской области медведь пришел к Росгвардии
13.10.2026, 14:19
В минувший понедельник в ряде ульяновских Telegram-каналов появилось сообщение местных жителей о том, что ими был замечен медведь, вышедший на общевойсковое стрельбище Росгвардии (расположено в двух километрах от Новоульяновска и в полутора километрах от поселка Мелового). Подробности визита медведя не сообщаются, однако, судя по фотографиям очевидцев, медведь, походив по стрельбищу, ушел обратно в лес.
Сообщения очевидцев, видевших медведей в различных лесных районах Ульяновской области этим летом и осенью появлялись неоднократно. Одно из последних было о молодом медведе, который зашел в село Аргаш Инзенского района, где залез на дерево около одного из частных домов и раскачивался на нем, поедая какие-то плоды.
В 2024 году в регионе впервые провели подсчет численности медведей. Это было связано с тем, что их количество заметно увеличилось. Как тогда поясняли в региональном минприроды, «если в 2018 году в регионе дважды видели медведей, и это считалось большим количеством, то в 2024 году количество таких сообщений увеличилось в разы». Ведомство отмечало, что присутствие медведей отмечалось в Николаевском, Барышском, Базарносызганском, Тереньгульском, Инзенском, Карсунском, Сурском, Майнском, Старомайнском, Вешкаймском и Кузоватовском районах Ульяновской области. Всего тогда насчитали 51 медведя.
В региональном минприроды поясняют, что рост численности медведей в регионе связан как с их естественным размножением, так и с их миграцией из северных регионов, где численность медведей растет. «Размножаясь, они осваивают новые территории, потому что каждому медведю нужен свой ареал обитания. Кроме того, для наших широт медведь является суперхищником, поскольку тигры у нас не водятся, и здесь у них нет никаких естественных врагов, тем более что здесь есть для них достаточная кормовая база: кабаны и косули, а также рыба, ягоды, желуди, яблоки», — отмечали в министерстве. В ведомстве также считают, что расселению медведей способствует и переселение жителей из деревень в города, что освобождает медведям новые территории.
Заместитель руководителя департамента охотничьего хозяйства и рыболовства регионального минприроды Павел Васин сказал «Ъ-Волга», что сейчас ведомство снова ведет сбор информации по численности медведей в регионе, эти данные предоставляются охотпользователями. По его словам, предварительно можно сделать вывод, что за минувшие два года количество медведей в регионе принципиально не изменилось, численность сохранилась «примерно на прежнем уровне». В основном, по его словам, медведи обитают в лесистых районах — в Барышском, Базарно-Сызганском, а также в заказнике Сурского района. Распространившееся в интернете видео с раскачивающимся на дереве медведем в селе Аргаш Павел Васин назвал фейковой информацией, отметив, что это, возможно происходило в другом регионе России, но только не в Аргаше: «Наши специалисты выезжали в это село и выяснили, что ничего такого там не происходило, медведя там никто не видел, да и дома такого, как на видео, там нет».
Замруководителя департамента отметил, что никакие лицензии в регионе на отстрел медведей не выдаются — «он у нас занесен в Красную книгу». Блогерам он посоветовал не нагнетать излишнюю тревожность фейковыми сообщениями, а жителям региона — стараться не приближаться к медведям и не пытаться их фотографировать или снимать на видео, особенно если рядом медвежата. По словам господина Васина, медведей заставляют приближаться к человеческому жилью запахи выброшенных остатков пищи. Он отмечает, что на сегодня самое главное — обратить внимание местных и региональных властей на многочисленные случаи несанкционированного складирования пищевых отходов: «Именно такие свалки привлекают медведей, для которых подтухшие пищевые отходы очень заманчивы».