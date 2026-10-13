В Приамурье женщину оштрафовали за сгенерированное ИИ фото медведя
13.10.2026, 14:49
Мировой судья в Амурской области оштрафовал на 15 тыс. руб. жительницу поселка Магдагачи за отправку знакомой сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) фотографии медведя. Женщину признали виновной в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений», сообщает пресс-служба судов региона.
Согласно материалам дела, в сентябре этого года женщина решила разыграть соседку: с помощью ChatGPT она добавила медведя на фотографию своей улицы. Вскоре изображение распространилось по социальным сетям, после чего в полицию начали поступать сообщения о хищнике. Информация дошла и до главы округа. Для поисков животного привлекали охотников.
Минимальное наказание по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — штраф в 30 тыс. руб. Однако жительница Магдагачей сама позвонила в полицию и призналась в содеянном, что стало смягчающим обстоятельством. Суд снизил сумму штрафа вдвое с учетом раскаяния, имущественного положения и того, что женщина впервые привлекалась к ответственности. Ранее изъятый телефон, с которого она послала фотографию, вернули.
Это не первый случай подобного административного наказания. В сентябре в социальных сетях Забайкалья появились сообщения о медведе, якобы вышедшем к селу Дурульга. Позднее выяснилось, что местная жительница распространяла созданные ИИ изображения. Суд в Забайкалье назначил ей штраф в 30 тыс. руб. и конфисковал телефон.