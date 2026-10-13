В Приамурье женщину оштрафовали за сгенерированное ИИ фото медведя

Минимальное наказание по ч. 9 ст. 13.15 КоАП — штраф в 30 тыс. руб. Однако жительница Магдагачей сама позвонила в полицию и призналась в содеянном, что стало смягчающим обстоятельством. Суд снизил сумму штрафа вдвое с учетом раскаяния, имущественного положения и того, что женщина впервые привлекалась к ответственности. Ранее изъятый телефон, с которого она послала фотографию, вернули.