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В Забайкалье у женщины конфисковали смартфон за сгенерированное ИИ фото медведя

Мировой судья Дурульгинского судебного района Забайкалья признал местную жительницу виновной в распространении в соцсетях фейковой фотографии медведя. Женщина привлечена к ответственности по статье о распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». У нее конфисковали iPhone 11, с которого рассылались фото, а также назначили штраф 30 тыс. руб.

По данным Минприроды Забайкалья, в начале сентября в социальных сетях района появились фото медведя, якобы вышедшего к селу Дурульга. На указанное место выезжали охотоведы. Они не нашли хищника. Позже выяснилось, что местная жительница распространяла изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.

Влад Никифоров, Иркутск

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