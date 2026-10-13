В Кирове директор предприятия подозревается в невыплате сотрудникам 7,5 млн
13.10.2026, 14:11
В Кирове возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, подозреваемого в невыплате заработной платы более чем 100 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила 7,5 млн руб., сообщила пресс-служба СУ СКР по области.
По версии следствия, руководитель не выплачивал зарплату работникам с мая этого года.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).