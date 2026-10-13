Песков назвал преждевременным разговор о финансовых потерях «Яндекса» после атак
13.10.2026, 14:04
«Яндекс» устраняет последствия атак БПЛА, однако о финансовых потерях компании пока говорить преждевременно. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что компания сильная, мощная. Да, она столкнулась сейчас с трудностями. Конечно же, эта тема сейчас обсуждается в правительстве»,— сказал господин Песков на брифинге.
На прошлой неделе беспилотники ударили по трем дата-центрам «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября произошел масштабный сбой в работе сервисов компании. Минцифры и Минобороны обсуждают меры защиты дата-центров.