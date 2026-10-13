Новые iPhone практически не пользуются спросом из-за цены

“Ъ” опросил продавцов о спросе на новую модель iPhone. В restore: говорят, что спрос на новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max остался на уровне прошлого года. По данным представителя сети, самым популярным цветом оказался бургунди, а в топ-3 спроса вошли iPhone 18 Pro Max с памятью 512 ГБ (29,5% от всех предзаказов), iPhone 18 Pro Max с памятью 256 ГБ (20,1%), а также iPhone 18 Pro на 512 ГБ (14,8%).