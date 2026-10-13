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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Волга-Урал

Из Казани планируют запустить прямой рейс в Мумбаи

13.10.2026, 13:46
Татарстан ведет переговоры с индийской стороной о запуске прямого авиарейса между Казанью и Мумбаи. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Из Казани планируют запустить прямой рейс в Мумбаи

Из Казани планируют запустить прямой рейс в Мумбаи

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

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Два акционера холдинга, готовые стать партнерами в запуске авиасообщения, прибудут в Татарстан для переговоров.
В сентябре 2024 года сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планировала запустить прямые рейсы из Казани в Индию. Тогда обсуждался запуск рейсов на Гоа и Мумбаи.

Анна Кайдалова