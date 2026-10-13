Из Казани планируют запустить прямой рейс в Мумбаи
13.10.2026, 13:46
Татарстан ведет переговоры с индийской стороной о запуске прямого авиарейса между Казанью и Мумбаи. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
Два акционера холдинга, готовые стать партнерами в запуске авиасообщения, прибудут в Татарстан для переговоров.
В сентябре 2024 года сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» планировала запустить прямые рейсы из Казани в Индию. Тогда обсуждался запуск рейсов на Гоа и Мумбаи.