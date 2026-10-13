На базе ЯрГУ запущена образовательная программа по бизнес-аналитике

«Сегодня особенно важно, чтобы студенты еще во время обучения получали опыт работы с современными инструментами, которые уже используются в реальном бизнесе. Это важный этап в развитии навыка управления на основе данных, который сегодня становится одним из ключевых для менеджеров и аналитиков вне зависимости от их сферы ответственности. «Навигатор BI» как раз позволяет соединить академическую подготовку с практикой — и дать будущим управленцам навыки, которые будут востребованы с первого рабочего дня. Например, в Сбере платформа объединяет более 10 тыс. бизнес-показателей и позволяет решать широкий круг аналитических задач. «Навигатор BI» становится основой для первой в России программы ДПО такого формата, и это хороший пример того, как технологии Сбера помогают готовить новое поколение аналитиков»,— отметил Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления, финансовый директор Сбербанка.