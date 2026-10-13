На базе ЯрГУ запущена образовательная программа по бизнес-аналитике
13.10.2026, 13:55
Ярославский государственный университет (ЯрГУ) имени П.Г. Демидова впервые выступил площадкой для запуска бесплатной программы дополнительного профессионального образования «Бизнес-аналитика» с возможностью дальнейшей оплачиваемой стажировки, сообщили в ПСБ.
Партнерами ЯрГУ выступили банк ПСБ и Сбербанк. Первыми участниками станут студенты четвертых курсов и магистратуры различных факультетов вуза.
«Банк системно работает с молодежью и вузами, и эта программа — часть нашей большой работы по подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Студенты, которые пройдут курс обучения, разработанный ПСБ, получат полезный опыт работы с самыми разными задачами — это и аналитика, и методология, и визуализация, и внедрение искусственного интеллекта. А эксперты будут курировать процесс обучения на всем протяжении и помогут ребятам достичь поставленных целей. На оплачиваемую стажировку ПСБ отберет до 20 человек, они будут заниматься реальными кейсами в течение одного года. Но уже по итогам шести месяцев стажировки наиболее талантливых, инициативных, замотивированных мы пригласим на постоянную работу в ПСБ»,— сказал Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ.
В ходе 12-недельной образовательной программы студенты ЯрГУ научатся анализировать большие объемы данных, применять сложные алгоритмы на практике, выполняя реальные задачи. Участники освоят работу с «Навигатором BI» — российской платформой Сбера для анализа и визуализации данных. По итогам обучения студенты выполнят комплексное задание, составленное экспертами ПСБ и включающее подготовку данных и сборку кастомного интерактивного экрана. Таким образом, участники смогут ещё во время обучения получить практический опыт работы с промышленной аналитической платформой и решения реальных бизнес-задач. Свои проекты они будут защищать на конкурсе перед комиссией экспертов из ПСБ, Сбера и ЯрГУ.
«Сегодня особенно важно, чтобы студенты еще во время обучения получали опыт работы с современными инструментами, которые уже используются в реальном бизнесе. Это важный этап в развитии навыка управления на основе данных, который сегодня становится одним из ключевых для менеджеров и аналитиков вне зависимости от их сферы ответственности. «Навигатор BI» как раз позволяет соединить академическую подготовку с практикой — и дать будущим управленцам навыки, которые будут востребованы с первого рабочего дня. Например, в Сбере платформа объединяет более 10 тыс. бизнес-показателей и позволяет решать широкий круг аналитических задач. «Навигатор BI» становится основой для первой в России программы ДПО такого формата, и это хороший пример того, как технологии Сбера помогают готовить новое поколение аналитиков»,— отметил Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления, финансовый директор Сбербанка.
«Присоединиться к обучению по данной программе смогут студенты разных направлений, она подойдет не только будущим экономистам, но и всем, кто обладает аналитическим мышлением и любит визуализировать данные. Для университета этот совместный с ПСБ и Сбером образовательный проект важен в первую очередь потому, что он позволит убрать так называемый «разрыв» между теоретической подготовкой и практическими навыками, все это в настоящее время максимально востребовано у работодателей»,— подчеркнул Михаил Чистяков, первый проректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
С 1 апреля 2025 года Ярославль стал домашним регионом для ПСБ. Банк принимает активное участие в развитии и укреплении экономического потенциала региона, поддерживая различные инфраструктурные и социальные проекты, в том числе направленные на подготовку высококвалифицированных кадров. Таким образом, ПСБ не только создает новые рабочие места, но и сохраняет талантливую молодежь в родном городе, предоставляя ей возможность для профессиональной самореализации в Ярославле. Все это — часть большой работы по повышению уровня комфорта и качества жизни ярославцев.