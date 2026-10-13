Пассажирка пострадала в ДТП с опорой ЛЭП на улице 64-й Армии в Волгограде
13.10.2026, 13:42
В Кировском районе Волгограда от столкновения автомобиля с опорой ЛЭП пострадала пассажирка. Женщину доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, днем 12 октября 20-летний водитель «ВАЗ-2114» не справился с управлением и столкнулся с Ford Mondeo. От удара отечественное авто въехало в столб и стоящую рядом легковушку Mitsubishi Lancer. После этого опора ЛЭП упала на «ВАЗ-2114» и Mitsubishi.
Инцидент произошел напротив дома № 52 по ул. 64-й Армии. ГАИ устанавливает все обстоятельства произошедшего.