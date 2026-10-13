«Кургандормаш» оштрафовали за неправильное хранение отходов

Нарушения обнаружили во время внеплановой выездной проверки управления Росприроднадзора, организованной из-за срабатывания специального индикатора риска. Выяснилось, что компания не соблюдает требования к накоплению отходов и учету их движения. Кроме того, на некоторых стационарных источниках загрязняющих веществ установлено превышение нормативов предельно допустимых выбросов. Ведомство выдало предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. Помимо самой организации, к административной ответственности привлечены виновные должностные лица по ч. 1, 9 ст. 8.2 КоАП РФ. Им назначены административные штрафы на общую сумму 45 тыс. руб. Исполнение предписания находится на контроле управления Росприроднадзора.