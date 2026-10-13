Олег Сибиряков возглавил «Газпром газораспределение Ярославль»

Олег Сибиряков также руководит ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» — он возглавил его в мае 2022 года. До перехода на работу в группу «Газпром межрегионгаз» занимал должности в региональных органах тарифного регулирования Тверской, Ивановской и Ленинградской областей.