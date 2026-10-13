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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Ярославль

Олег Сибиряков возглавил «Газпром газораспределение Ярославль»

13.10.2026, 13:34
Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Ярославль» назначен Олег Сибиряков. К исполнению обязанностей он приступил 13 октября. Ранее компанию возглавлял Алексей Базин.

АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Решение о назначении принял совет директоров АО «Газпром газораспределение Ярославль». О назначении сообщила компания 13 октября.
Олег Сибиряков также руководит ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» — он возглавил его в мае 2022 года. До перехода на работу в группу «Газпром межрегионгаз» занимал должности в региональных органах тарифного регулирования Тверской, Ивановской и Ленинградской областей.
АО «Газпром газораспределение Ярославль» занимается транспортировкой газа по распределительным сетям, строительством газопроводов и подключением потребителей к газоснабжению.

Виктория Самко