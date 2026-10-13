В Башкирии ожидается похолодание до -2°

В Уфе синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ночью будет неустойчивым, слабым, днем — юго-восточным, восточным, 5 –10 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +5°…+7°, в центре города — до +10°, днем +20…+22°.