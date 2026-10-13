Суд отправил в СИЗО до декабря экс-главу района Новосибирской области
13.10.2026, 13:20
Центральный райсуд Новосибирска избрал меру пресечения бывшему главе администрации Колыванского района Новосибирской области Евгению Артюхову, обвиняемому в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его поместили под стражу до 8 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
О задержании бывшего главы района стало известно 12 октября. По версии следствия, Евгений Артюхов вмешался в процесс приобретения в госсобственность жилого дома в райцентре Колывань. Он организовал покупку недвижимости по завышенной стоимости, а разницу в 1,15 млн руб. присвоил себе, считают правоохранители.
В октябре суд по иску прокуратуры досрочно прекратил полномочия чиновника. На посту главы Колыванского района Евгений Артюхов работал с весны 2018 года.