ММК оказался в числе лидеров российского рэнкинга ESG-прозрачности
13.10.2026, 13:18
Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-15 рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2026 году. При этом в категории «Черная металлургия» ММК занял второе место, сообщает пресс-служба компании.
Высокую оценку ММК получил по всем основным направлениям ESG-повестки: экологической ответственности, социальной политике, корпоративному управлению и интеграции принципов устойчивого развития в повседневную работу компании. Как подчеркивают в организации, комбинат развивает природоохранные программы, обеспечивает широкий комплекс мер социальной поддержки сотрудников и местных жителей, а также задает высокие стандарты при подготовке нефинансовой отчетности.