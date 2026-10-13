ММК оказался в числе лидеров российского рэнкинга ESG-прозрачности

Высокую оценку ММК получил по всем основным направлениям ESG-повестки: экологической ответственности, социальной политике, корпоративному управлению и интеграции принципов устойчивого развития в повседневную работу компании. Как подчеркивают в организации, комбинат развивает природоохранные программы, обеспечивает широкий комплекс мер социальной поддержки сотрудников и местных жителей, а также задает высокие стандарты при подготовке нефинансовой отчетности.