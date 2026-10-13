Плетельщицам масксетей в Ижевске нашли новое здание после «выселения из ДОСААФ»

Речь идет о двух группах плетельщиц — «Удмуртия своих не бросает» и «УдмуртМаскСести для СВОих». «Особое внимание мы уделили тому, чтобы помещение находилось на первом этаже: ведь костяк обеих групп — пенсионеры <...> Оно просторное, имеет комфортные подъездные и подходные пути — это важно для разгрузки материалов и отгрузки готовой продукции»,— сказал господин Карапетян. Новое пространство открыли 2 октября.