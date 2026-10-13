Плетельщицам масксетей в Ижевске нашли новое здание после «выселения из ДОСААФ»
Они разместятся на базе бывшего детсада «Солнышко»
13.10.2026, 12:56
Как узнал «Ъ-Удмуртия», плетущим маскировочные сети пенсионеркам-волонтерам, попавшим в скандал с выселением из здания ДОСААФ в Ижевске, выделили новые помещения на базе бывшего детсада «Солнышко». По словам руководителя реготделения Народного фронта в Удмуртии Ваге Карапетяна, с этим помогли муниципалитет и власти республики.
Речь идет о двух группах плетельщиц — «Удмуртия своих не бросает» и «УдмуртМаскСести для СВОих». «Особое внимание мы уделили тому, чтобы помещение находилось на первом этаже: ведь костяк обеих групп — пенсионеры <...> Оно просторное, имеет комфортные подъездные и подходные пути — это важно для разгрузки материалов и отгрузки готовой продукции»,— сказал господин Карапетян. Новое пространство открыли 2 октября.
В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что ДОСААФ досрочно расторг договор аренды офиса с группой волонтеров. По словам коллеги волонтерской группы Сергея Богатырева изданию «Комсомольская правда», пенсионерок выселили из здания ДОСААФ, сославшись на нарушение санитарных и пожарных норм. Договор был заключен до конца года. В организации заявили, что эта информация не соответствует действительности: площадка перестала соответствовать объемам работ и требованиям хранения.
Волонтерская группа «Удмуртия своих не бросает» появилась в конце 2022 года. С июля 2023 года было сплетено и отправлено на линию боевого соприкосновения 145,7 тыс. кв. м маскировочных сетей. Группа спонсируется за счет пожертвований частных лиц и бизнесменов. Выработка «цеха» составляла 4–5 тыс. кв. м в месяц.