ДОСААФ Удмуртии выселил из здания плетущую масксети волонтерскую группу

Удмуртское отделение ДОСААФ досрочно расторгло договор аренды с группой пенсионерок, плетущих маркировочные сети для участников СВО. Предлогом для этого стало нарушение санитарных норм, пишет «Комсомольская правда».

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

С момента создания волонтерской группы в июле 2023 года было сплетено и отправлено на линию боевого соприкосновения 145,7 тыс. кв. м маскировочных сетей. Группа спонсируется за счет пожертвований частных лиц и бизнесменов. Выработка «цеха» — 4-5 тыс. кв. м в месяц. Волонтеры размещались в офисном помещении здания ДОСААФ.

По словам собеседника издания, коллеги волонтерской группы Сергея Богатырева, и. о. председателя реготделения ДОСААФ Константин Рябов объяснил ему расторжение договора нарушением санитарных и пожарных норм.

«Он (Константин Рябов) сообщил, что портится его эстетическое восприятие “офисного помещения”, которое злодейки-бабки превратили в “производственный цех”. На мой резонный тезис, что во время войны помещению ДОСААФ вообще-то совсем не зазорно выглядеть, как… “цех, помогающий армии, авиации и флоту”, я получил “бессмертное” — “у нас в Удмуртии войны нет”»,— рассказал изданию Сергей Богатырев.

По данным из публикации, договор был заключен до декабря 2026 года. По словам волонтера Татьяны Ермаковой, на первом этаже здания ДОСААФ работает компания по переводу документов для мигрантов, по соседству — ломбард.