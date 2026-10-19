Импортозамещение в фарме

Компания за более чем двадцатилетнюю историю создала ряд уникальных для фармацевтического рынка препаратов, а также улучшенные версии оригинальных препаратов. В 2021 году «Фармамед» выпустил первый на российском рынке препарат от эректильной дисфункции, но в более удобной спреевой форме, в 2023-м представил единственный в России назальный спрей от мигрени. Так компания активно участвует в развитии науки и фармацевтики в России и создает действительно важные и необходимые для широкого круга пациентов лекарственные средства, аналогов которым нет в России.