Импортозамещение в фарме
Как российская фармацевтика адаптируется к переменам
В последние годы проблема импортозамещения в российской экономике стала особенно актуальной. Многие компании приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации, однако спрос на исчезнувшие товары остался. Национальный бизнес, и прежде всего наукоемкие отрасли, столкнулись с необходимостью быстрого и качественного рывка. Показателен пример фармацевтического сектора, ведь здесь импортозамещение — вопрос не только экономической целесообразности, но и национальной безопасности.
Согласно последним исследованиям центра исследований «ГОРТИС», одним из лидеров по данному показателю в отрасли стал «Фармамед» — российская фармацевтическая компания, ведущая свою деятельность с 2003 года и специализирующаяся на производстве готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. За годы работы фирма нарастила производственные мощности и научно-исследовательскую базу, что позволило ей выстроить полный цикл разработки и выпуска лекарственных препаратов — от синтеза субстанций до готовых форм.
Компания за более чем двадцатилетнюю историю создала ряд уникальных для фармацевтического рынка препаратов, а также улучшенные версии оригинальных препаратов. В 2021 году «Фармамед» выпустил первый на российском рынке препарат от эректильной дисфункции, но в более удобной спреевой форме, в 2023-м представил единственный в России назальный спрей от мигрени. Так компания активно участвует в развитии науки и фармацевтики в России и создает действительно важные и необходимые для широкого круга пациентов лекарственные средства, аналогов которым нет в России.
Подобные примеры показывают, что российская фармацевтика способна не просто копировать зарубежные разработки, но и предлагать собственные решения, более удобные, безопасные и востребованные. Импортозамещение в этой сфере перестает быть вынужденной мерой и становится точкой роста для национальной науки и промышленности.
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ООО «Фармамед», ИНН 7802201882Реклама. 18+