Нелегальных мигрантов выявили на стройке таунхаусов в Нижнем Новгороде
13.10.2026, 12:08
Семь нелегальных мигрантов, занятых на строительстве таунхаусов, выявили в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Они проживали в бытовках на улице Магистральной в поселке Ждановский, сообщили в региональном ГУ МВД.
За нарушение правил режима пребывания в России иностранцев оштрафовали по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с дальнейшим выдворением из страны. Пока их отправили в центр временного содержания.
По факту организации незаконной миграции полиция расследует уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ. В качестве подозреваемых задержаны три жителя Кстова. Как полагает следствие, именно они привлекли нелегалов к работе на стройке.