Жителя Приангарья и иностранца осудили за незаконный вывоз леса на 680 млн руб.

В областном главке полиции уточнили, что один из обвиняемых является иностранцем. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что товары злоумышленники вывозили в Китай. По решению суда у обвиняемых конфисковали в доход государства средства, эквивалентные стоимости пиломатериалов. Кроме того, сохранен арест на имущество осужденных: два земельных участка, 12 жилых и нежилых помещений и 12 автомобилей.