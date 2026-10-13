Жителя Приангарья и иностранца осудили за незаконный вывоз леса на 680 млн руб.
13.10.2026, 12:03
Октябрьский райсуд Иркутска вынес обвинительный приговор двум фигурантам дела о нелегальной вырубке леса более чем на 681 млн руб. Им инкриминировали ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины) и ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов). Подсудимым назначили девять и 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн руб. каждому, сообщила прокуратура Приангарья.
По данным главного управления МВД по Иркутской области, в 2014—2017 годах один из фигурантов дела, занимавшийся экспортом лесоматериалов, через подконтрольную фирму приобретал древесину хвойных пород, которую нелегально заготавливали в Иркутской области. Его соучастник при помощи фиктивных документов получал необходимую сопроводительную документацию.
В областном главке полиции уточнили, что один из обвиняемых является иностранцем. В объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что товары злоумышленники вывозили в Китай. По решению суда у обвиняемых конфисковали в доход государства средства, эквивалентные стоимости пиломатериалов. Кроме того, сохранен арест на имущество осужденных: два земельных участка, 12 жилых и нежилых помещений и 12 автомобилей.