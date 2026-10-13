Кировская область привлечет на модернизацию коммунальной инфраструктуры 3 млрд
13.10.2026, 11:43
Кировская область планирует привлечь по федеральному проекту более 3 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Александр Федоров.
Свыше 2 млрд руб. планируется получить за счет казначейских инфраструктурных кредитов, еще 1 млрд руб. — через механизм специальных казначейских кредитов.
В этом году из областного бюджета выделили 170 млн руб. на подготовку коммунальных объектов к отопительному сезону. Средства направят на 86 первоочередных мероприятий в 17 муниципальных образованиях.
По словам губернатора региона Александра Соколова, за последние три года число аварий и инцидентов на коммунальных сетях в среднем сократилось на 20%.