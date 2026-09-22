«М.Видео» возобновила регистрацию ПВЗ под собственным брендом
ПАО «М.Видео» возобновило регистрацию пунктов выдачи заказов под своим брендом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Регистрацию ПВЗ приостанавливали из-за роста числа заявок.
Ритейлер намерен открывать ПВЗ под своим брендом в 13 российских регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской, Омской, Кемеровской и Томской областях, Татарстане, Башкирии и Краснодарском крае. Сейчас по всей стране работает 850 партнерских ПВЗ.
Ранее товары из магазинов «М.Видео» доставлялись через партнерские ПВЗ сторонних операторов, включая «Яндекс Маркет» и СДЭК, а также постаматы 5Post. До конца года компания рассчитывает открыть не менее 5 тыс. ПВЗ под своим брендом. В июле маркетплейс компании зафиксировал рекордный приток селлеров на площадку — свыше 1,6 тыс. продавцов за месяц.
Для маркетплейса «М.Видео» ПВЗ — не только последнее звено доставки, а часть единого логистического контура, связывающего онлайн-заказы, магазины и складскую сеть. Доставка уже работает по гибридной схеме: восемь крупных и 51 региональный склад дополняют несколько сотен магазинов, которые используются как мини-логистические центры; это позволяет продавцам не сосредотачивать все запасы на крупных складах.
Такой подход отличается от модели 2021 года, когда компания наращивала сеть через партнеров и не планировала собственные ПВЗ, поскольку основная доля заказов проходила через магазины. Теперь развитие инфраструктуры должно поддержать работу площадки при росте спроса, однако создание пунктов с нуля обходится дороже использования уже существующей торгово-логистической сети — особенно на фоне перестройки бизнеса и сокращения физической сети.