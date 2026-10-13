В Кирове планируют благоустроить набережную Вятки

Кроме того, планируется обустроить Ежовский озерно-родниковый комплекс и соединить пешеходными дорожками четыре парка вдоль улицы Лиханова с выходом к Трифонову монастырю. В микрорайоне Вересники может появиться новый жилой квартал с инфраструктурой.