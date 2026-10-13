В Кирове планируют благоустроить набережную Вятки
Проект предусматривает восстановление исторического облика набережной
13.10.2026, 11:14
В Кирове планируют преобразовать 84 га набережной реки Вятки. Проект станет одним из самых масштабных в регионе за последние десятилетия, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Проект предусматривает восстановление исторического облика набережной на улице Пристанской, создание арт-кластера и зоны отдыха у воды, а также воссоздание речного вокзала.
Кроме того, планируется обустроить Ежовский озерно-родниковый комплекс и соединить пешеходными дорожками четыре парка вдоль улицы Лиханова с выходом к Трифонову монастырю. В микрорайоне Вересники может появиться новый жилой квартал с инфраструктурой.
По словам Александра Соколова, если посмотреть на проект сверху, его очертания напоминают герб Кирова — лук со стрелой.