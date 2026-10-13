Производство молока в Кировской области увеличат до 970 тысяч тонн к 2030 году
13.10.2026, 11:08
Кировская область планирует к 2030 году увеличить производство молока до 970 тыс. тонн в год. Сейчас регион занимает пятое место в России по объему производства молока в сельхозорганизациях, сообщил губернатор Александр Соколов на оперативном совещании.
По словам главы региона, за последние десять лет производство молока в сельхозорганизациях области выросло более чем вдвое.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Кировской области достиг почти 90 млрд руб. Регион обеспечивает себя основными видами сельхозпродукции, необходимыми для жизнеобеспечения. По данным областных властей, рост сохраняется практически во всех направлениях аграрного сектора.