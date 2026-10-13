Продажи новостроек в Ростовской области за девять месяцев выросли на 8%

В целом по России в сентябре застройщики реализовали 2,4 млн кв. м жилья на 495 млрд руб. Это на 12% больше по площади и на 11% — по денежному объёму, чем в сентябре прошлого года. С начала 2026 года продажи составили 17 млн кв. м на 3,5 трлн руб., прибавив соответственно 3% и 6% год к году.