Продажи новостроек в Ростовской области за девять месяцев выросли на 8%
13.10.2026, 11:01
Застройщики Ростовской области за январь—сентябрь 2026 года продали 617 тыс. кв. м жилья — на 8% больше, чем за тот же период годом ранее. В сентябре объем реализации достиг 92 тыс. кв. м, увеличившись в годовом выражении на 23%. Такие данные приводит «Дом.РФ».
Аналитики связывают активизацию спроса с ожиданиями изменения условий программы «Семейная ипотека». Ростовская область входит в число десяти регионов-лидеров по объёму продаж новостроек. По данным «Дом.РФ», в сентябре продажи жилья увеличились в 63 из 89 регионов. За пределами десяти крупнейших рынков по объёму строительства прирост составил 23% год к году, тогда как в первой десятке — 2%.
В целом по России в сентябре застройщики реализовали 2,4 млн кв. м жилья на 495 млрд руб. Это на 12% больше по площади и на 11% — по денежному объёму, чем в сентябре прошлого года. С начала 2026 года продажи составили 17 млн кв. м на 3,5 трлн руб., прибавив соответственно 3% и 6% год к году.