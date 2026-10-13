Зарплатные предложения для агрономов в Татарстане достигают 121 тыс. рублей
13.10.2026, 10:43
В Татарстане агрономам предлагают зарплату до 121 тыс. руб. в месяц. Это одно из наиболее высоких зарплатных предложений в агропромышленном комплексе Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».
В Удмуртии главному зоотехнику готовы платить 150 тыс. руб. в месяц, руководителю свиноводческого комплекса в Марий Эл и управляющему фермой в Кировской области — по 130 тыс. руб.
Всего работодатели ПФО разместили 11 тыс. вакансий на сервисе «Я в Агро», предназначенном для подбора кадров в агропромышленный комплекс. По числу предложений Татарстан занял третье место среди регионов округа: в республике опубликовано около 1,3 тыс. вакансий.