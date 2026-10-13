Зарплатные предложения для агрономов в Татарстане достигают 121 тыс. рублей

Всего работодатели ПФО разместили 11 тыс. вакансий на сервисе «Я в Агро», предназначенном для подбора кадров в агропромышленный комплекс. По числу предложений Татарстан занял третье место среди регионов округа: в республике опубликовано около 1,3 тыс. вакансий.