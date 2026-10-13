Нижегородские власти хотят вводить спецрежим для бездомных животных
13.10.2026, 10:37
Правительство Нижегородской области подготовило законопроект, закрепляющий понятие экстраординарной ситуации из-за бездомных животных. Он внесен на рассмотрение в региональный парламент.
Изменения в областной закон об обращении с животными без владельцев необходимы для обеспечения баланса между защитой прав граждан, охраной общественного порядка и гуманным обращением с животными, указано в пояснительной записке.
Режим экстраординарной ситуации предлагается вводить указом губернатора, когда другие меры не позволяют обеспечить безопасность людей. В законопроекте устанавливаются ключевые понятия, в том числе «немотивированная агрессия животного».
Основаниями для введения режима экстраординарной ситуации могут стать: причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека; рост количества животных вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; учащение случаев травмирования людей от нападения животных.
При введении режима на территории его действия будут отлавливать всех безнадзорных животных и содержать их в приютах 90 дней. В действующей редакции животных содержат 20 дней при первичном отлове и 90 — при повторном.
Также правительство Нижегородской области предлагает установить запрет на умерщвление животных, за исключением случаев по ветеринарным показаниям.
Аналогичные нормы уже введены в 18 регионах РФ. Нижегородские власти при разработке законопроекта опирались на опыт этих регионов.