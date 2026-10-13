Молодого челябинца осудили за продажу банковской карты

Суд установил, что юноша в 2025 году открыл счет в банке, подключил к нему номер и за 8 тыс. руб. передал банковскую карту с реквизитами другому человеку. В итоге на эту карту было перечислено около 300 тыс. руб., полученных незаконным способом. Помимо основного наказания, также взыскано вознаграждение в размере 8 тыс. руб. в доход государства.