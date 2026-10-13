Суд постановил уволить экс-главу поселения Кировской области из-за утраты доверия
Она заключила муниципальные контракты со своим супругом
13.10.2026, 10:19
Суд удовлетворил иск прокуратуры Уржумского района Кировской области о досрочном прекращении полномочий бывшей главы Большеройского сельского поселения в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что чиновница при наличии конфликта интересов заключила со своим супругом муниципальные контракты на аренду автотранспорта и благоустройство общественной территории.
Суд признал контракты недействительными. Исполнитель контрактов вернул в бюджет ранее перечисленные ему средства.
Согласно открытым источникам, главой администрации Большеройского сельского поселения с апреля прошлого года является Светлана Романова. До нее врио главы администрации была Ирина Гаврилова.