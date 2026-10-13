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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Волга-Урал

Суд постановил уволить экс-главу поселения Кировской области из-за утраты доверия

Она заключила муниципальные контракты со своим супругом

13.10.2026, 10:19
Суд удовлетворил иск прокуратуры Уржумского района Кировской области о досрочном прекращении полномочий бывшей главы Большеройского сельского поселения в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд постановил уволить экс-главу поселения Кировской области из-за утраты доверия

Суд постановил уволить экс-главу поселения Кировской области из-за утраты доверия

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Установлено, что чиновница при наличии конфликта интересов заключила со своим супругом муниципальные контракты на аренду автотранспорта и благоустройство общественной территории.
Суд признал контракты недействительными. Исполнитель контрактов вернул в бюджет ранее перечисленные ему средства.
Согласно открытым источникам, главой администрации Большеройского сельского поселения с апреля прошлого года является Светлана Романова. До нее врио главы администрации была Ирина Гаврилова.

Анна Кайдалова