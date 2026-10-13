На Дону топливный трейдер «Звезда» взыскал с застройщика «Роси» 42 млн рублей
13.10.2026, 10:18
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ростовского застройщика ООО «Рось» в пользу топливного трейдера ООО «Звезда» 42,3 млн руб. за неоплаченные поставки, включая проценты за пользование коммерческим кредитом и неустойку. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Суд постановил взыскать 6,8 млн руб. основного долга, 25 млн руб. процентов за пользование коммерческим кредитом и 10,4 млн руб. неустойки. Кроме того, ответчик должен возместить истцу 647,9 тыс. руб. госпошлины.
Компании заключили договор поставки топлива в августе 2022 года. По его условиям за отсрочку оплаты начислялись проценты в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день. Неустойка составляла 0,5% в день в первые 30 дней просрочки и 0,75% начиная с 31-го дня.
Поставку подтвердили подписанные через электронный документооборот универсальные передаточные документы. С учетом частичной оплаты задолженность составила 6,8 млн руб. Претензия поставщика осталась без удовлетворения.
Ответчик в судебное заседание не явился, расчет процентов и неустойки не оспорил и ходатайство о снижении неустойки не заявил. Суд признал требования обоснованными.
На оставшуюся задолженность суд также постановил начислять проценты по ставке 0,5% в день и неустойку по ставке 0,75% в день до полного погашения долга.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Звезда» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2019 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Директор и учредитель — Леон Романенко. По итогам 2025 года выручка компании составила 2,9 млрд руб. против 5,5 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль выросла с 3 млн до 73,7 млн руб.
ООО «Рось» зарегистрировано в Ростовской области в 2015 году в Шахтах. Генеральный директор — Степан Синяускас. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. По итогам 2025 года выручка компании составила 61,2 млн руб. против 86,4 млн руб. в 2024 году, чистая прибыль — 12,4 млн руб. против 314 тыс. руб. годом ранее.