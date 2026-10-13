На Дону топливный трейдер «Звезда» взыскал с застройщика «Роси» 42 млн рублей

Компании заключили договор поставки топлива в августе 2022 года. По его условиям за отсрочку оплаты начислялись проценты в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день. Неустойка составляла 0,5% в день в первые 30 дней просрочки и 0,75% начиная с 31-го дня.