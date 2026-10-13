В Уфе рассмотрят дело о мошенничестве на сумму более 1,7 млн рублей

По версии следствия, в октябре 2025 года жителя Октябрьского задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, а затем арестовали. Его родственница обратилась к обвиняемой для решения вопроса об изменении меры пресечения и последующем рассмотрении дела с наказанием без лишения свободы.