В Уфе рассмотрят дело о мошенничестве на сумму более 1,7 млн рублей
13.10.2026, 10:16
Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 29-летней местной жительницы, которая под видом сотрудницы правоохранительных органов получила более 1 млн руб. якобы за смягчение наказания подозреваемому в незаконном обороте наркотиков.
Фигурантка дела обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в октябре 2025 года жителя Октябрьского задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, а затем арестовали. Его родственница обратилась к обвиняемой для решения вопроса об изменении меры пресечения и последующем рассмотрении дела с наказанием без лишения свободы.
С ноября 2025 года по январь этого года фигурантка дела, представившись сотрудницей правоохранительных органов, получила от родственницы задержанного более 1,3 млн руб. и планировала забрать еще 450 тыс. руб. Ее преступные действия пресекли сотрудники управления ФСБ по республике.