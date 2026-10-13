В Магнитогорске замдиректора МКУ подозревают в получении взятки

По версии следствия, в августе 2025 года замдиректора муниципального казенного учреждения получил от директора компании строительные материалы для его дома, расположенного в Республике Башкортостан. Общая сумма взятки составила 363 тыс. руб. Взамен сотрудник МКУ помог организации победить в госзакупке на капитальный ремонт здания детского сада, предоставив информацию о планируемых торгах до их начала.