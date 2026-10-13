В Магнитогорске замдиректора МКУ подозревают в получении взятки
Вместе с ним задержан взяткодатель
13.10.2026, 10:14
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении 51-летнего заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства» Магнитогорска и 44-летнего директора компании. Их обвиняют в получении и даче взятки соответственно (п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в августе 2025 года замдиректора муниципального казенного учреждения получил от директора компании строительные материалы для его дома, расположенного в Республике Башкортостан. Общая сумма взятки составила 363 тыс. руб. Взамен сотрудник МКУ помог организации победить в госзакупке на капитальный ремонт здания детского сада, предоставив информацию о планируемых торгах до их начала.
Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела. По местам жительства фигурантов проведены обыски. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.