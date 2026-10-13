За год снизилась доля челябинцев, считающих свой город лучшим для карьеры

На данный момент не согласны с мнением, что в Челябинске можно построить хорошую карьеру и увеличить доход, 55% горожан. В 2025 году так ответили 45% местных жителей. При этом столица Южного Урала не поменяла своего места в рейтинге муниципалитетов России по доле челябинцев, считающих ее лучшим городом для профессиональной реализации, оставшись на 20-й позиции.