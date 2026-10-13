За год снизилась доля челябинцев, считающих свой город лучшим для карьеры
26% вместо 31%
13.10.2026, 10:06
В 2026 году 26% челябинцев уверены, что их город является лучшим в России для построения карьеры. Год назад эта доля составляла 31%, следует из опроса сервиса SuperJob.
На данный момент не согласны с мнением, что в Челябинске можно построить хорошую карьеру и увеличить доход, 55% горожан. В 2025 году так ответили 45% местных жителей. При этом столица Южного Урала не поменяла своего места в рейтинге муниципалитетов России по доле челябинцев, считающих ее лучшим городом для профессиональной реализации, оставшись на 20-й позиции.
Лидерами списка стали Москва (66% уверены, что этот город является лучшим для построения карьеры), Санкт-Петербург и Казань (по 49%). В опросе участвовали жители городов с населением от 500 тыс. человек. Последние из 37 мест рейтинга заняли Ульяновск (14%), Липецк и Волгоград (по 17%).